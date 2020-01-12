ترامب يدعو السلطات الإيرانية لعدم قتل المتظاهرين

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، القيادة الإيرانية إلى "وقف قتل" المتظاهرين، وتشغيل الإنترنت في البلاد والسماح لممثلي وسائل الإعلام بالتنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد.

وغرد ترامب عبر "تويتر" موجها حديثه لقادة إيران: لا تقتلوا المحتجين. لقد قمت بقتل وسجن الآلاف، وأن العالم يراقب. والأهم من ذلك أن العالم يراقب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ترامب "أعيدوا الإنترنت واسمحوا للصحفيين بالتحرك بحرية، وتوقفوا عن قتل شعبكم الإيراني الرائع!".

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

واندلعت أمس احتجاجات أمام جامعة أمير كبير، في العاصمة طهران، على إعلان الحرس الثوري المتأخر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة بصاروخ يوم الأربعاء الماضي، عقب دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي.