قائد الحرس الثوري: لم يكن يهمنا قتل جنود أمريكيين

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إنه "لم يكن مهماً بالنسبة لنا قتل جنود أميركيين ولم ننو ذلك بل استهداف مناطق التجهيزات العسكرية الأميركية".

وأضاف سلامي: "خلال الأيام المقبلة سنتحدث عن الانتصار الكبير على الولايات المتحدة".

ومن ناحية أخرى أكد سلامي أن سقوط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 مدنيًا، بصاروخ إيراني، لم يسمح لبلاده بالكشف عن الأبعاد الكاملة للانتصار الذي حققته بقصف القاعدة الأميركية في العراق.

وقال في كلمة خلال جلسة مغلقة للبرلمان، اليوم الأحد "تحطم الطائرة الأوكرانية لم تسمح لنا حتى الآن بأن نكشف الأبعاد الكاملة للانتصار الذي حققناه بقصف القاعدة الأميركية في العراق".