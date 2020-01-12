بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي يتبادلان الآراء حول الوضع في ليبيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وناقشا، جهود تسوية الأزمة وأهمية التزام أطراف النزاع بوقف إطلاق النار.