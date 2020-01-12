ليبرمان يعلق على اتهام بلاده بالمساعدة في اغتيال سليماني

علق أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، على مساعدة بلاده للولايات المتحدة الأمريكية، في اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم، الأحد، أن ليبرمان اتهم مصادر إسرائيلية لم يحددها بالوقوف وراء التسريبات لوسائل إعلام أمريكية بشأن اغتيال قاسم سليماني.

وقال رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إنه من الأفضل اتباع سياسة الغموض والصمت تجاه مثل هذه القضايا، بدعوى أنه الشئ الصحيح الذي يمكن لبلاده أن تفعله.

وأوضح ليبرمان أن لديه خبرة كبيرة في هذه الأنواع من التسريبات، وخاصة تلك المرتبطة بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي تعتمد على مصادر إسرائيلية في أخبارها. وذلك رغم أن شبكة "NBC" هي التي نشرت هذا الخبر مساء أمس السبت.

ويشار إلى أن شبكة "NBC" الأمريكية، قد أوردت، مساء أمس السبت، بأن المخابرات الإسرائيلية راقبت تحركات سليماني لعدة أيام، وبأن مصادر داخل مطار دمشق ساعدت وكالة الاستخبارات الأمريكية بمدها بمعلومات وتفاصيل دقيقة عن رحلة سليماني الجوية من العاصمة السورية، إلى نظيرتها العراقية، بغداد.

وذكرت الوكالة أن عناصر ونشطاء المخابرات الأمريكية في مطار بغداد أكدوا ما وصل عناصرها بأن سليماني قادم من دمشق إلى بغداد على متن طائرة Airbus A320، رحلات طيران أجنحة الشام، وبأن طائرات أمريكية دون طيار تعقبت تحركاته أو خروجه من مطار بغداد، وتمكنت من القضاء عليه في طريق هذا المطار.

وأوردت الوكالة الأمريكية أن مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA"، جينا هيسبل، كانت تراقب هذه التحركات، أي كانت على دراية كاملة بعملية مقتل سليماني منذ بدايتها، حيث راقبتها من مقر الوكالة في لانغلي بولاية فرجينيا، في حين كان وزير الدفاع، مارك إسبر يتابع من مكان آخر، ورغم تواجد الرئيس دونالد ترامب، في فلوريدا، لكنه لم يتابع كل تلك التفاصيل التى كان على علم مسبق بها.

وقتل قائد فيلق "القدس" الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية في الثالث من الشهر الجاري، استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".