الآلاف يتحدون البرد ويشاركون في تجمع ديني ببنغلادش

تحدى عشرات آلاف المسلمين من بنغلادش ودول أخرى برودة الطقس وتجمعوا من أجل الصلاة والدعاء في (المؤتمر العالمي لأهل الدعوة)، الذي يُنظم سنويا لمدة ثلاثة أيام ببنغلادش تحت اسم (بيشوا اجتماع)، وذلك اليوم الأحد.

وتوافد المشاركون في التجمع الذي يُقام على ضفاف نهر توراج في تونجي، وهي ضاحية شمالية من ضواحي العاصمة داكا، قادمين على متن حافلات مكتظة وقطارات وزوارق، لحضور المناسبة من أجل مناقشة التعاليم الإسلامية، والحث على الاجتهاد في الدعوة لدين الله في جميع أنحاء العالم. وفقا لوكالة "رويترز".

وهذا التجمع السنوي هو ثاني أكبر تجمع للمسلمين بعد الحج.

ويُقام (بيشوا اجتماع) في نفس المكان منذ عام 1966، وينظمه المجلس العالمي للتبليغ والدعوة، الذي يُبّلغ تعاليم الإسلام وسيرة النبي محمد.

ويُقّدر عدد سكان بنغلادش بنحو 169 مليون نسمة، أغلبيتهم من المسلمين.

ويقول المنظمون إن هذا الاجتماع يركز على الدعوة إلى الله ونشر هدى النبي محمد والحث على الصلاة، والتأمل والتفكر في عظيم خلق الله، ولا يسمح بمناقشة الأمور السياسية.