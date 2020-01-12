مشاهد للحظات دفن قاسم سليماني... صور وفيديو

نشر ناشطون على "يوتيوب" و "تويتر" مشاهد وصور تظهر لحظة دفن قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية بجانب مطار بغداد الدولي.

ويظهر في الفيديو، المكان الذي دفن فيه قاسم سليماني، وهي مقبرة كرمان جنوب شرق إيران، حيث دفن بعد مراسم استمرت ليومين جال فيها جثمانه في عدد من المدن الإيرانية.

ونشر ناشطون آخرون لقطات أخرى أثناء تجهيز القبر، وإخراج الأتربة، وعمليات التحضير، التي سبقت عملية الدفن.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت في بيان لها، تنفيذها ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

🔴بالفيديو : مرقد الشهبد الجنرال قاسم سليماني في مقبرة الشهداء بمدينة كرمان الايرانية. pic.twitter.com/jmCfANvutx — سلام المنصوري (@TZ3gyhiqGAPkcc5) January 6, 2020

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

⭕️الاعلام الايراني : هنا في مقبرة شهداء كرمان

سيدفن #قاسم_سليماني الأحد القادم pic.twitter.com/8A08Lk5VzA — ماجد العراقي (@FXNOoupitawVwbr) January 4, 2020

وردت إيران على العملية الأمريكية بقصفها قواعد أمريكية، على رأسها قاعدة "عين الأسد" بعشرات الصواريخ، ولم يسجل وقوع ضحايا.

زوجتي؛ أنا قد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان، يعرفه محمود. ليکون قبري بسيطًا مثل سائر أصدقائي الشهداء واكتبوا علی شاهد قبري: الجندي قاسم سليماني بدون أي لقب. pic.twitter.com/cumCEyeMLi — kassem naji 💢💢 (@khmn2i_jnm) January 4, 2020

وأدانت أطراف دولية وعراقية العملين العسكريين، الأمريكي والعراقي، وطالب البرلمان العراقي، على خلفية الأحداق، الحكومة بإخراج أي قوات أجنبية في البلاد، معتبرا أنها انتهكت السيادة العراقية بتنفذيها تلك العمليات.