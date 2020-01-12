أردوغان يبحث مستجدات القضية الليبية مع ميركل

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مستجدات الأوضاع في المنطقة على رأسها القضية الليبية.

وبحسب بيان الرئاسة التركية، نشرته "الأناضول" فقد جرى الاتصال الهاتفي اليوم الأحد، وأشار البيان إلى أن "أردوغان وميركل بحثا خلال الاتصال المستجدات في ليبيا وقضايا إقليمية".

وكان قد استضاف أردوغان في وقت سابق من اليوم، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في العاصمة إسطنبول، ولم يصدر أي بيان رسمي حول مجريات اللقاء.

وتأتي التحركات الدبلوماسية التركية، بعد إعلان حكومة الوفاق بدء وقف إطلاق النار في طرابلس، من خلال بيان رسمي أعلن عنه المجلس الرئاسي صباح اليوم.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، هدوء حذرا بعد الهدنة التي وافقت عليها الأطراف والتي دعا إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

وكانت حكومة الوفاق الوطني، أفادت في بيان لها، أنه استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "وقف إطلاق النار الذي بدأ اليوم الأحد، مشددة مع ذلك على حقها "المشروع في الدفاع عن النفس بالرّد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر".

فيما قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك "تعلن القيادة العامة وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اليوم الأحد".