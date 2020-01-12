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00:05 13 يناير/ كانون الثاني 2020
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    نشطاء يقتحمون مكتب رئيس وزراء مالطا

    رئيس وزراء مالطا يؤدي اليمين الدستورية غدا ويعد بتعزيز القانون

    © REUTERS / Mark Zammit Cordina
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    قال روبرت أبيلا زعيم مالطا الجديد إنه سيعمل على تعزيز سلطة القانون في البلاد.

    وأضاف أبيلا في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، قبل يوم من توليه رئاسة الوزراء خلفا لجوزيف موسكات أن بلاده ستكون أقوى بعد الأحداث الأخيرة، بحسب رويترز.

    رئيس وزراء مالطا
    © REUTERS / YARA NARDI
    وكالة: رئيس وزراء مالطا يستقيل في 18 يناير

    وتنحى موسكات بعد تحقيق في اغتيال الصحفية دافني كاروانا جاليتسيا في عام 2017، وكان مقتل جاليتسيا، الصحفية البارزة في محاربة الفساد بتفجير سيارتها قرب العاصمة فاليتا، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، قد هز أوروبا وأثار الشكوك بشأن سيادة القانون في الجزيرة الصغيرة.

    واختار حزب العمال الحاكم أبيلا زعيما جديدا له بعد تصويت أمس السبت، ومن المقرر أن يؤدي اليمين رئيسا للوزراء غدا الاثنين.

    وقال أبيلا وسط هتافات المئات من مؤيديه في مؤتمر حزبي بإحدى الصالات الرياضية "لا تمر مالطا بأي حدث مأساوي، لكنها تمر بتوقيت حساس ستخرج منه أكثر قوة".

    وتعهد أبيلا بعدم السماح بتكرار أخطاء الماضي، دون الخوض في تفاصيل، وأضاف "سنواصل تعزيز سلطة القانون والحكم الرشيد".

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    الكلمات الدلالية:
    حكومة مالطا, مالطا
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