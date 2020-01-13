إعلام: البيت الأبيض طلب من بيونغيانغ استئناف المحادثات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة تواصلت مع كوريا الشمالية من أجل استئناف المحادثات.

وأضاف أوبراين أيضا، أن عدم تنفيذ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تهديده بإرسال "هدية في عيد الميلاد" يعد علامة إيجابية، وفقا لرويترز.



وكان بعض المحللين قد قالوا إن ذلك ربما يشير إلى استعداد بيونغيانغ، لإجراء اختبار لصاروخ بعيد المدى في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إن الهدية "ربما تكون مزهرية لطيفة".

وقال أوبراين لموقع أكسيوس يوم الجمعة، "تواصلنا مع الكوريين الشماليين وأبلغناهم رغبتنا في مواصلة المفاوضات في ستوكهولم، والتي عقدت آخر مرة في بداية أكتوبر".

وأشار إلى أنهم "أبلغوهم من خلال قنوات مختلفة أنهم يودون استئنافها".

ولم يرد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بشكل فوري يوم الأحد.

وذكر بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية يوم السبت، أن كوريا الشمالية تلقت تهنئة من ترامب لكيم بمناسبة عيد ميلاده، ولكنها قالت إن علاقاتهما الشخصية لا تكفي من أجل استئناف المحادثات .

واعتمد ترامب على تقاربه الشخصي مع كيم من أجل الحث على نزع السلاح النووي في محادثات جرت في 2018 و2019، ولكن تلك الجهود أخفقت إلى حد كبير على المستوى العملي وأثارت مخاوف جديدة بشأن قدرات بيونغيانغ النووية.

وأكد مستشار لوزارة الخارجية يوم السبت، إن كوريا الشمالية لن تناقش مقترحات مثل التي طرحها ترامب خلال لقائه الأخير مع كيم في هانوي في فبراير شباط 2019.

وقال كيم في الآونة الأخيرة إنه لم تعد هناك أسباب لالتزام بيونغيانغ بوقف أعلنته من جانبها لتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقنابل النووية، وإنه قد يتم طرح "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب.