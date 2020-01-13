أول تعليق رسمي من إيران حول تقارير إطلاق النار على المحتجين في طهران

نفى قائد شرطة طهران حسين رحيمي، اليوم الاثنين، إطلاق الشرطة النار على المحتجين، الذين تجمعوا في العاصمة، على خلفية اعتراف السلطات الإيرانية بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، يوم الأربعاء الماضي.

وقال رحيمي، في بيان نشره موقع الإذاعة الإيرانية، إن "أفراد الشرطة الإيرانية لديهم أوامر بضبط النفس"، واصفا الوضع الأمني في المدينة بأنه على ما يرام.

وقالت وكالة "رويترز"، في وقت سابق اليوم، إن "مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت إطلاق أعيرة نارية في محيط الاحتجاجات بإيران".

وأكدت الوكالة أنه "لم يتسن على الفور التأكد من صحة اللقطات التي نشرت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد والتي أظهرت كذلك آثار دماء على الأرض وصورا لأشخاص بدا أنهم من أفراد الأمن في أجزاء أخرى من المنطقة يحملون بنادق".

كما أوضحت "رويترز" أن "منشورات أخرى أظهرت الشرطة في زي مكافحة الشغب تضرب المحتجين بالعصي في الشارع في حين يصيح الناس على مقرب قائلين "لا تضربوهم".