ماكرون: فرنسا وروسيا ترغبان في حماية اتفاق إيران النووي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن فرنسا وروسيا لديهما رغبة مشتركة في حماية الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف ماكرون في بيان، نقلته "رويترز"، أنه أجرى اتصالا هاتفيا، أمس الأحد، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودعا زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران، إلى العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.

في سياق متصل، قال الكرملين في بيان صحفي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدثا هاتفيا، أمس الأحد، وناقشا الوضع في ليبيا وأهمية التزام الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار، مضيفًا أن الرئيسين أيضًا ناقشا معالجة النزاعات في أوكرانيا وسوريا.

وبدأ وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد وحكومة الوفاق الوطني المتنافسة المدعومة من الأمم المتحدة، والتي توسط فيه بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما يوم الأربعاء 8 يناير/ كانون الثاني.

وقال الكرملين "تم فحص القضايا الليبية بالتفصيل، في إطار الاتفاقات الروسية التركية التي تم التوصل إليها في الثامن من يناير في إسطنبول، وتم الاعتراف بأهمية التزام جانبي النزاع بوقف إطلاق النار المعلن منذ 12 يناير.

وعلاوة على ذلك، ناقش بوتين وماكرون الصراع في أوكرانيا والوضع الحالي في سوريا، وقال المكتب الصحفي "تم تناول مواضيع الصراع داخل أوكرانيا وحالة الوضع في سوريا".