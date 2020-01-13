ماكرون في اتصال مع بوتين يعرب عن أمله بنجاح مفاوضات برلين حول ليبيا

بحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وضع الأزمة الليبية معربا عن أمله بأن تؤدي عملية برلين إلى تسوية الأزمة في البلاد.

باريس - سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدره الشانزلزيه، اليوم الاثنين، فقد "أكد الرئيس الفرنسي ضرورة استمرار وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا، معربا عن أمله في أن تسمح عملية برلين بإعادة العملية السياسية في ليبيا، والحوار الليبي الليبي، إلى رعاية الأمم المتحدة".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت، أن المفاوضات الروسية التركية بصيغة "2 + 2" (وزيري الخارجية والدفاع في الدولتين) بدأت في موسكو، وسينضم إليهما فيما بعد ممثلو ليبيا الذين وصلوا إلى دار استقبال وزارة الخارجية الروسية.

وقالت زاخاروفا على "فيسبوك": "وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اسطنبول بين رئيسي روسيا وتركيا، بدأت محادثات على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الدفاع بشأن التسوية الليبية اليوم في دار استقبال وزارة الخارجية. وصل ممثلو الأطراف الليبية وسينضمون إلى المفاوضات لاحقا".

ووصل في وقت سابق من اليوم، وفدي حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي إلى العاصمة موسكو، وأعلن مصدر في الخارجية الروسية، عن عقد مفاوضات بين قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في موسكو اليوم.

وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، قال في وقت سابق، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قد يزورا موسكو قريبا لبحث حل الأزمة الليبية.