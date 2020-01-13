"حدث غير مسبوق" في تاريخ إيران... وتهديد بـ"الانتقام الحقيقي"

قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، إن التدخل غير المبرر للدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، تسبب في انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف جهانغيري خلال اجتماع مشترك بين وفدي إيران وسوريا في طهران، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم كبيرة على المستوى الإقليمي، وخاصة في العراق وسوريا، من خلال إيجادها لجماعات إرهابية مثل "داعش"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وشدد على أن "الانتقام الحقيقي من الأعمال الإجرامية وغير القانونية الأمريكية وعلى رأسها اغتيال الفريق قاسم سليماني هو خروج القوات الأمريكية من المنطقة".

وتابع: "لحسن الحظ أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا جيدا جدا بشأن إخراج القوات الأمريكية من هذا البلد وآمل أن يُتخذ هذا القرار في باقي الدول الإسلامية في المنطقة".

"الأمريكان تسببوا باستشهاد الفريق قاسم سليماني نتيجة لطبيعتهم الاستكبارية، ومراسم تشييعه المهيبة حدث غير مسبوق في تاريخ البلاد".

ولفت إلى أن بلاده ستبقى كما السابق إلى جانب سوريا حكومة وشعبا وستواصل دعمها لدمشق، قائلا: "إيران ستدعم استقلال الأراضي السورية وسيادة هذا البلد من أجل إرساء الاستقرار والهدوء".

وردت إيران على مقتل سليماني بإطلاق صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق، يوم الأربعاء، في عملية وصفها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأنها "صفعة على وجه" الولايات المتحدة، مضيفا أنه ينبغي على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة.

ورغم استمرار التوتر في المنطقة، فإن طهران وواشنطن أعلنتا التهدئة بعد هذا الهجوم.

وفي إشارة إلى قرار قتل سليماني، قال ترامب يوم الخميس: "فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".

وأضاف ترامب أن بلاده نفذت الضربة أيضا بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق قامت به جماعة مسلحة مدعومة من إيران في ديسمبر/ كانون الأول، في هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن سليماني لعب دورا في تدبيره.