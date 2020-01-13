بعد عبوره نقطة التفتيش... ضبط شاب حاول الاقتراب من منتجع ترامب الخاص

ألقت الجهات المختصة في الولايات المتحدة القبض على شاب ثلاثيني، بعد محاولته الاقتراب من منتجع ترامب الخاص في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأفادت الحكومة الأمريكية أن جنديا أمريكيا سابقا من مشاة البحرية، انتحل شخصية عضو أمني في فريق "مارين وان"، حاول الاقتراب من المروحية التي تنقل الرئيس ترامب ، أثناء قضاء الرئيس عطلته في منتجعه الخاص في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفقا لموقع "الحرة".

وأكدت تحقيقات الحكومة أن براندون م. ماغن، 37 عاما، من نابولي في فلوريدا، نجح بعبور إحدى نقاط التفيش بعد أن عرف نفسه كعضو في فريق HMX-1، وقدم أوراق اعتماد تشير إلى أنه كان ضابط إنفاذ القانون في سلاح مشاة البحرية الأمريكية.

وعندما اقترب من نقطة تفتيش ثانية، وقدم أوراقه، راودت الشكوك نائبة عميد شرطة أن ماغن لا يرتدي الزي العسكري لقوات مشاة البحرية، وهو الأمر المعتاد أثناء سفر الرئيس، فقررت الاتصال بأعضاء الأمن، الذين أكدوا أن أوراق الاعتماد مزيفة.

وكشفت التحقيقات أن السيد ماغن قد خدم مع المارينز حتى تم تسريحه منذ 10 سنوات، بعد إدانته بجرائم جنسية، واعتداء ضد أحد زملائه.

ومن المتوقع أن يُعاقب ماغن بالسجن ثلاث سنوات كحد أقصى وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وسنة من الإشراف عليه بعد الإفراج عنه.