"الرجل العنكبوت" الفرنسي يتسلق ناطحة سحاب تضامنا مع المحتجين بسبب المعاشات... صور

تسلق آلان روبير، المعروف باسم "رجل العنكبوت الفرنسي"، اليوم الاثنين، برج توتال، وهو ناطحة سحاب من 48 طابقا في حي لا ديفونس في باريس، لإظهار تضامنه مع عمال مضربين احتجاجا على إصلاح نظام معاشات التقاعد.

وتسلق روبير (57 عاما) أكثر من مئة مبنى منها جسر جولدن جيت في سان فرانسيسكو وأطول مبنى في العالم، وهو برج خليفة في دبي، بحسب وكالة "رويترز".

وعادة ما يتسلق روبير دون الحصول على تصاريح واعتقل في عدة مناسبات. وهو يتسلق دون أحزمة أمان مستخدما يداه فقط وحذاء للتسلق وحقيبة من مسحوق الطباشير لمسح العرق.

وعلى مدى أكثر من شهر، شهدت فرنسا إضرابات بسبب مسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإصلاح نظام المعاشات.

Alain Robert, the free climber dubbed the 'French Spider-Man', scales a skyscraper in Paris to show support for workers striking against pension reform https://t.co/MP9PZtglFO pic.twitter.com/CgPPdqpLZU — Reuters (@Reuters) January 13, 2020

​أعلنت الحكومة الفرنسية، أول أمس السبت، عن استعدادها لسحب بند "السن التوازني" المحدد بـ64 عاما بشكل مؤقت، ضمن مشروع إصلاح قانون التقاعد، الذي تنوي إقراره قريبا، وذلك بعد ضغط كبير مارسته النقابات وإضراب يشل حركة البلاد منذ 38 يوما.

وقال رئيس الحكومة إدوار فيليب في رسالة وجهها للنقابات ونشرتها وسائل الإعلام المحلية "أنا على استعداد لكي أسحب من مشروع قانون إصلاح التقاعد البند المتعلق بالسن التوازني المحدد بـ64 عاما".

من ناحية أخرى، ترفض الكونفدرالية العامة للشغل مشروع القانون جملة وتفصيلا، وتدعو لسحبه بكامل بنوده.

ورحبت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل بالخطوة التي قامت بها الحكومة، مما سيمهد لبدء مفاوضات حول مشروع إصلاح قانون التقاعد فيما ستعد الكونفدرالية العامة للشغل هي الخاسر الأكبر.

ونزل، اليوم السبت، آلاف العمال والنقابيين والموظفين إلى الشارع في عدد من المدن والبلدات، ليؤكدوا على رفضهم لمشروع إصلاح قانون التقاعد.

ويصر رئيس الحكومة، إدوارد فيليب، على إجراء إصلاح قانون التقاعد، وهو أمر سيسمح للحكومة في ما بعد باستكمال سلسلة الإصلاحات التي ينوي ماكرون القيام بها، أما في حال فشلت الحكومة في إقرار المشروع فستتعرض سياسات الرئيس ماكرون لصفعة ستؤثر سلباً على ما تبقى من ولايته.

وشهدت فرنسا، الجمعة، مظاهرات مماثلة ضمن إطار سياسة الضغط على الحكومة، ووصل عدد المشاركين في كافة أنحاء البلاد لـ452000 ضمنهم 56000 في باريس بحسب وزارة الداخلية.