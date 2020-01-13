مجلس الأمن القومي الإيراني: اغتيال قاسم سليماني سيعزز المقاومة ضد إسرائيل

صرح علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، بأن اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس"، من شأنه تعزيز قوة جبهة المقاومة في مواجهة إسرائيل، جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء السوري عماد خميس.

وأوضح شمخاني "من أجل إعادة الأمن إلى المنطقة ينبغي أن يكون خروج القوات الأمريكية منها على سلم الأولويات، والهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد أثبت أن إيران لن تدخر جهدا في الحفاظ على أمنها ومصالحها القومية، مضيفا أن "اغتيال قاسم سليماني سيجعل جبهة المقاومة أكثر عزما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"، بحسب قناة RT الروسية.

وأكد شمخاني على أن طرد القوات الأمريكية من المنطقة سيتحقق في ظل وحدة شعوب ودول المنطقة، منوها بأنه "لن يتحقق الأمن والاستقرار في غرب آسيا طالما تواصل وجود القوات الأمريكية الإرهابية فيها"، وندد شمخاني بـ"الغارات العمياء التي تنفذها إسرائيل بدعم من أمريكا على مواقع المقاومة في سوريا".

وتوجه رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، أمس الأحد على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث سبل تعزيز العلاقات الثائية بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة.

وكشفت مصادر لصحيفة "الوطن" السورية، أن التشاور والتنسيق بين البلدين في هذه المرحلة ضروري، لأن مرحلة ما بعد جريمة اغتيال سليماني ليست كما قبلها، لافتة إلى أن استهداف إيران للمرة الأولى لقواعد أمريكية في المنطقة، شكّل صفعة مدوية للولايات المتحدة، كما أرسلت رسالة واضحة ل​واشنطن​ بأن المنطقة ليست مكاناً لهم، ولابد أن يخرجوا منها.