وليام وهاري يستنكران تقريرا صحفيا عن العلاقة بينهما ويصفانه بالشنيع

استنكر الأمير البريطاني وليام وشقيقه الأصغر هاري، اليوم الاثنين، في بيان، تقريرا نشرته صحيفة بريطانية عن العلاقة بينهما ووصفاه بأنه "شنيع"، وذلك في الوقت الذي التقى فيه كبار أعضاء الأسرة الملكية لمناقشة دوري هاري وزوجته الأمريكية ميغان في المستقبل.

وقالت صحيفة "تايمز"، نقلا عن مصدر لم تسمه، إن وليام الذي لا يتقبل ميغان، تجنب هاري وميغان عبر "سلوك تنمري".

وذكر البيان: "على الرغم من النفي المتكرر الواضح تم نشر تقرير كاذب في صحيفة بريطانية اليوم يتكهن بشأن العلاقة بين دوق ساسكس ودوق كمبردج".

وأضاف البيان: "بالنسبة لشقيقين يهتمان بشدة بالقضايا المتصلة بالصحة النفسية، فإن استخدام لغة تحريضية بهذه الطريقة هو أمر شنيع وربما ينطوي على أذى".

وتجتمع ملكة بريطانيا مع حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان بعد أن أثار الزوجان أزمة في العائلة المالكة بإعلانهما التخلي عن واجباتهما الرسمية وقضاء وقت أطول في أمريكا الشمالية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المحادثات سيحضرها الأمير تشارلز، ولي العهد ووالد هاري، والأمير وليام شقيق هاري الأكبر، في مزرعة ساندرينجهام في نورفولك شرقي إنجلترا.

وأثار إعلان هاري وميغان الصادم تخليهما عن مهامهما الملكية وقضاء جزء من وقتهما في أمريكا الشمالية أزمة في العائلة المالكة كشفت عن انقسامات بين أفرادها وأثارت الجدل بشأن ما يعنيه أن تكون من أفراد عائلة ملكية في القرن الحادي والعشرين.

ولم يتشاور الزوجان مع الملكة أو مع الأمير تشارلز بشأن إعلانهما الذي نشراه على "إنستغرام" وعلى موقعهما الإلكتروني الخاص وهي خطوة اعتبرتها الأسرة، التي تمتد جذورها لألف عام في تاريخ أوروبا، غير لائقة ومتسرعة.

وقال هاري وميغان إنهما يريدان دورا جديدا تقدميا ويرغبان في العمل على تحقيق "الاستقلال المادي".

لكن لم يتضح كيف سيصبح الزوجان "نصف ملكيين"، حسب التعبير الذي استخدمه كتاب السيرة الملكية أو من الذي سيدفع تكاليف حياتهما الجديدة عبر المحيط الأطلسي.