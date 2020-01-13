أوكرانيا تعرض لقطات من عمليات البحث في مكان تحطم الطائرة في إيران

نشر رجال الإنقاذ الأوكرانيون، عبر صفحة خدمة الطوارئ في أوكرانيا على موقع "الفيسبوك"، لقطات من أعمال البحث في موقع تحطم طائرة بوينغ 737-800 في إيران.

ووفقا لوزارة الطوارئ، قام رجال الإنقاذ بعمل دراسة لحطام الطائرة، كما تم تنظيف الحطام من الأوساخ وتنسيقه في فئات. وقد تم فرز الأمتعة الشخصية للركاب التي عثر عليها في موقع التحطم بشكل منفصل.

وأضافت الوزارة: "بالإضافة إلى ذلك، قام فريق من الخبراء يضم عمال إنقاذ بعمل لإعادة تكوين جسم الطائرة استنادا على الحطام الذي عثر عليه".

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ، صباح الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران متوجهة إلى كييف. وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في مؤتمر صحافي السبت الماضي، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن "واشنطن تتحمل مسؤولية جزئية عن كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية بتصعيدها حالة التوتر بالمنطقة وتهديداتها لنا واغتيالها لـ (قائد فيلق القدس بالحرس الثوري) قاسم سليماني".