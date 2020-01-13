البيت الأبيض: ترامب وميركل تحدثا أمس حول الشرق الأوسط وليبيا وقضايا أخرى

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ناقشا أمس، الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا وقضايا أخرى.

جاء ذلك بعد حوار منفصل بين الزعيمين الأسبوع الماضي عندما بحثا "الوضع المتوتر فيما يتعلق بإيران والعراق".

وكان شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن ترامب بحث هاتفيا مع المستشارة أنجيلا ميركل، الوضع المتوتر في إيران والعراق.

وأضاف المتحدث "تبادلا الآراء أيضا بخصوص الوضع الحالي في ليبيا والجهود السياسية لحل الصراع الناشب هناك، واتفقا على استمرار التواصل بينهما فيما يتعلق بهذه المسألة"، بحسب "رويترز".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي.

وردت إيران باستهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق، وتوعد العديد من فصائل المقاومة العراقية باستهداف القوات الأمريكية ردا على اغتيال سليماني.

ورفضت الحكومة العراقية رسميا الاستهداف الأمريكي والرد الإيراني، كما أقر البرلمان العراقي قانونا بعد القصف الأميركي يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة.

ووصل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الروسية موسكو، في وقت سابق اليوم، للتفاوض حول وقف إطلاق النار مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية إجراء محادثات، اليوم، بين حفتر والسراج تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية والتركية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تعقد المحادثات بين الأطراف الليبية اليوم في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا في سياق تنفيذ مبادرة الرئيسين الروسي والتركي، التي تم الإعلان عنها عقب لقائهما في إسطنبول"، وأشار البيان أنه "من المتوقع أن يشارك السراج وحفتر وممثلو الأطراف الليبية الأخرى في هذه المحادثات".