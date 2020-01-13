وزير خارجية بريطانيا: حان الوقت كي تنخرط إيران في الدبلوماسية

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الاثنين، إن بلاده تضع أمن سفارتها في طهران قيد المراجعة، بعد أن ألقت إيران القبض لفترة وجيزة على السفير البريطاني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن راب، قوله أمام البرلمان: "بالنظر إلى التعامل مع السفير، فإننا نبقي الإجراءات الأمنية للسفارة قيد المراجعة"، واصفا عملية الاعتقال بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

كما ذكر راب إن الوحدة عبر الأطلسي بشأن إيران مهمة حتى تتلقى البلاد نفس الرسائل من بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة، لافتا إلى أنه "حان الوقت لتنخرط إيران في الدبلوماسية".

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق من اليوم، إن بريطانيا استدعت السفير الإيراني في لندن، لإبداء اعتراضاتها القوية على احتجاز السفير البريطاني في طهران لفترة وجيزة يوم السبت.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث، اليوم الاثنين، قوله: "هذا انتهاك غير مقبول لاتفاقية فيينا ويجب التحقيق في الأمر".

وأضاف: "نسعى للحصول على تأكيدات من الحكومة الإيرانية بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبدا".

وقال المتحدث: "وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني اليوم لتقديم اعتراضاتنا القوية".