ترامب: أمريكا كانت تواجه تهديدا وشيكا بهجوم من سليماني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، الذي تم قتله في غارة أمريكية، كان يخطط لهجوم جديد ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "الديمقراطيون ووسائل الإعلام المضللة، يحاولون إظهار سليماني بأنه فتى رائع"، مضيفا: "يفعلون ذلك فقط، لأنني فعلت شيئا كان يجب فعله قبل 20 عاما".

وتابع: "أي شيء أفعله، سواء كان اقتصاديا، أو عسكريا، أو أي شيء آخر، يتم تجاهله من قبل الديمقراطيين الفشلة".

The Fake News Media and their Democrat Partners are working hard to determine whether or not the future attack by terrorist Soleimani was “imminent” or not, & was my team in agreement. The answer to both is a strong YES., but it doesn’t really matter because of his horrible past! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020

وتابع: "وسائل الإعلام المضللة، وشركاؤهم من الديمقراطيين، يعملون معا، ليقرروا ما إذا كانت هناك خطوة فعلية، لما نقوله حول تخطيط سليماني لهجمات جديدة"، مضيفا: "أقول لهم، نعم كان يعتزم تنفيذ هجمات جديدة، رغم أني لا أضع ذلك في حسباني بسبب ماضيه المرعب".

The Democrats and the Fake News are trying to make terrorist Soleimani into a wonderful guy, only because I did what should have been done for 20 years. Anything I do, whether it’s the economy, military, or anything else, will be scorned by the Rafical Left, Do Nothing Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

ويوم 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم حوالي 1500 جندي أمريكي.

وأعلنت أمريكا فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، عقب الهجوم، وقال رئيسها دونالد ترامب، إنه يدرس كل الخيارات المتاحة للرد.