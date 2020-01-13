ترامب يشكر المحتجين الإيرانيين لعدم دوسهم العلم الأمريكي... فيديو

وغرد ترامب عبر موقع "تويتر" قائلا: واو! لقد رفض المتظاهرون الإيرانيون الرائعون دوس أو تشويه العلم الأمريكي العظيم بأي حال من الأحوال. لقد تم رسمه في الشارع ليدوسوه ولكنهم بدلا من ذلك تجاوزوه".

Wow! The wonderful Iranian protesters refused to step on, or in any way denigrate, our Great American Flag. It was put on the street in order for them to trample it, and they walked around it instead. Big progress! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020

ويشار إلى أنه اندلعت احتجاجات في إيران عشية سقوط طائرة بوينغ الأوكرانية، والتي اعترف الحرس الثوري الإيراني، فيما بعد، بإسقاطها، وسط تفاقم حاد في الخلافات مع الولايات المتحدة.

هذا وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أوائل الشهر الجاري، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.

وتتهم واشنطن سليماني بإدارة ما تصفه بعمليات إرهابية خارج الحدود الإيرانية، والتدخل في سوريا والعراق، فضلا عن التخطيط لهجمات تستهدف أمريكيين.