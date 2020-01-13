وزير الداخلية التركي ينزف الدماء على الهواء... فيديو

تعرض وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لوعكة صحية أسفرت عن نزيف الدماء من أنفه، خلال إلقائه كلمة في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة.

وتسبب نزيف الدماء من أنف صويلو، في قطع البث المباشر، الذي عاد مجددا ليتابع الوزير كلمته.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن البرد القارص في منطقة كاستامونو، تسبب في نزيف الدماء من أنف سليمان صويلو.

جدير بالذكر أن وزير الداخلية التركي عاد واستأنف المؤتمر، بعد السيطرة على النزيف.

يذكر أن وزير الداخلية التركي أعلن خلال المؤتمر، نزوح 312 ألف شخص في منطقة إدلب السورية، نزحوا نحو المناطق القريبة من الحدود التركية منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأطلق سليمان صويلو خلال المؤتمر، حملة خيرية لإغاثة النازحين في إدلب السورية.