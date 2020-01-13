وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني "عمل مشروع"

أعلن وزير العدل الأمريكي، وليام بار، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لديه، بشكل واضح، السلطة لقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلت القائد الإيراني.

AG William Barr says the shooting at Pensacola Naval Air Station by a Saudi national was "an act of terrorism" and the shooter was "motivated by jihadist ideology" https://t.co/b3LRFp18sG pic.twitter.com/d2Pyt6Zo5O — CBS News (@CBSNews) January 13, 2020

وأبلغ بار الصحفيين أن سليماني كان "هدفا عسكريا مشروعا" وأن الضربة "كانت عملا مشروعا دفاعا عن النفس".

هذا وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أوائل الشهر الجاري، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.

وتتهم واشنطن سليماني بإدارة ما تصفه بعمليات إرهابية خارج الحدود الإيرانية والتدخل في سوريا والعراق، ضلا عن التخطيط لهجمات تستهدف أمريكيين.