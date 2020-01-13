زعيم مجلس الشيوخ الأمريكى يتوقع مناقشة قرار الحرب مع إيران قريبا

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، اليوم الإثنين، إنه يتوقع أن يناقش المجلس القرار بشأن الحرب مع إيران قريبا، رغم أنه لم يقدم جدولا زمنيا أكثر تحديدا.

وحسب "رويترز" قال ميتش ماكونيل في مجلس الشيوخ: "أتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ قريبًا قرار صلاحيات شن الحرب الخاص بالسيناتور تيم كين". مضيفًا أنه "سيعارض بشدة هذا الإجراء".

يذكر أن القرار الذي أقره مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين الأسبوع الماضي، سيمنع الرئيس دونالد ترامب من القيام بعمل عسكري ضد إيران دون إذن من الكونغرس.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس الماضي، مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس ترامب على الدخول في صراع عسكري مع إيران، بعد أيام من إصداره الأوامر بتوجيه ضربة بطائرة مسيرة أودت بحياة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ولم يصدر إعلان بخصوص الموعد المحتمل لتصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون.