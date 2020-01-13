وكالة: اعتقال ابن الزعيم الإيراني المعارض مهدي كروبي

وبحسب موقع Sahamnews فقد تم اعتقال نجل أحد قادة حركة الخضر الإيرانية المعارضة، إذ تم القبض على حسين كروبي بعد يومين من دعوة والده، وهو قيد الإقامة الجبرية منذ عام 2011، المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إلى التنحي بسبب طريقة إسقاط الطائرة الأوكرانية.