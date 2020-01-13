مستشار الأمن القومي لأوباما: النظام الإيراني بات أقرب إلى الانهيار

قال الجنرال الأمريكي السابق جيمس جونز، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي باراك أوباما بين عامي 2009 و2010، إن الخطر الذي تمثله إيران لا يمكن تجاهله.

وردًا على سؤال حول "احتمالية انهيار نظام الحكم في إيران، أضاف جونز في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، على هامش فعاليات منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في أبو ظبي الأحد: "أعتقد أن هذا السيناريو أصبح أكثر ترجيحًا من أي وقت مضى في ظل مزيج العقوبات والعزلة النسبية للنظام، إضافة إلى اتخاذه مجموعة من القرارات الكارثية مؤخرًا".

وتزامن ذلك مع توترات واسعة النطاق في منطقة الخليج بعد اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الأمر الذي ردت عليه طهران بقصف أهداف عسكرية أمريكية في العراق باستخدام صواريخ باليستية.

وفي حين ادعت تقارير إعلامية تعرض المحتجين الإيرانيين لاعتداءات باستخدام الأعيرة النارية، نفت الشرطة استخدامها للسلاح في التعامل مع التجمعات الاحتجاجية أو أحداث الشغب الأخيرة في البلاد.