إسرائيل... الكشف عن خبر منعته الرقابة العسكرية قبل 5 سنوات

ونقل الموقع عن القناة 12 العبرية، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل مشابهة لحادثة غرق أحد مواقع سلاح الجو الإسرائيلي جنوبي البلاد قبل أيام.

وقالت القناة إنه "تم الكشف عن غرق مخزن ممتلئ بمئات من صواريخ "تمير" الخاصة بالقبة الحديدية قبل 5 سنوات، في نفس المعسكر الذي غرقت فيه طائرات أف 16".

وبحسب القناة الإسرائيلية "منعت الرقابة العسكرية انتشار الخبر في ذلك الوقت، خشية وصول الخبر لحركة حماس، فتستغل النقص، وتوظف ذلك عسكرياً".

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، أمس بنشر خبر إغراق مياه الفيضانات، التي سببتها الأمطار الغزيرة قبل يومين، لأحد مواقع سلاح الجو الإسرائيلي، جنوبي البلاد.

وتسببت الفيضانات التي حصلت في نهاية الأسبوع بأضرار كبيرة لسلاح الجو الإسلائيلي، وسيكلف إصلاح المقاتلات عشرات الملايين من الدولارات، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

#Israeli channel 12: Several F16 fighter jets were damaged last week as heavy rain flooded their hangars. The repairs were expected to cost tens of millions of shekels.



So you see with the will of Allah you do not need s300 or s400 pic.twitter.com/FeEUL2Ovb0 — Maghrebi (@Maghreb85930738) January 13, 2020

​فوفقا للجيش، خلال عاصفة شديدة، غمرت المياه مرابض الطائرات المحصنة تحت الأرض في إحدى قواعد القوات الجوية الواقعة في الجزء الجنوبي من البلاد. في الوقت نفسه، لم يتمكنوا من وضع الطائرات في مكان آمن. ونتيجة لذلك، تعرضت عدة طائرات مقاتلة لأضرار، مما اضطر وزارة الدفاع إلى الاعتراف بهذا بعد محاولتها عدم تقديم هذه المعلومات للعلن.

وقال الجيش الإسرائيلي: "تعرضت عدة طائرات للتلف. سيتم إصلاحها وإعادتها إلى الجو في الأيام القادمة"، ولم يحدد الجيش عدد ونوع المعدات التي لحقت بها أضرار نتيجة للفيضانات.

ونشرت قناة "Channel 12" الإسرائيلية، صورة لمقاتلة "إف-16" في مربض غمرته المياه وانتشرت الصورة على الشبكات الاجتماعية مساء يوم أمس الأحد، وأوضحت القناة أن مستوى الماء ارتفع أكثر من متر ونصف.

ولم يؤكد جيش الدفاع الإسرائيلي هذا التقرير على الفور، لكنه أعلن في وقت لاحق أنه لم يصب أي من الجنود في الفيضان. وفقا للجيش، عمل الموظفون في القاعدة الجوية في نهاية الأسبوع على ضخ مياه الأمطار من مرابض الطائرات.