لبنان يستعيد حقه التصويت في الأمم المتحدة

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن لبنان استعاد كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة بعد دفع جزء من ديونه المستحقة للمنظمة الدولية.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه بموجب قواعد الأمم المتحدة، يمكن أن تفقد أي دولة حقها في التصويت في الجمعية العامة، إذا كان عليها متأخرات بأي مبلغ يساوي أو يتجاوز الاشتراكات المستحقة للعامين السابقين، مضيفة: "يستثني من ذلك تقديم البلد دليلا على عدم قدرته على الدفع لظروف خارجة عن إرادته".

وقال دوجاريك، الجمعة الماضي، إن لبنان فقد حقه في التصويت هو وفنزويلا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجامبيا وليسوتو وتونجا واليمن، بحسب "رويترز"، التي قالت إنه لم يتضح حتى الآن المبلغ الذي دفعه لبنان ولا المبلغ المستحق عليه.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "كانت الأمانة العامة على اتصال خلال الأسابيع القليلة الماضية مع البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة من أجل مساعدتها، على سداد المدفوعات المطلوبة"، مضيفا: "نحن ندرك تمام الإدراك أن الأحداث الأخيرة في لبنان تمثل تحديا للنظام المصرفي مما أدى إلى تأخير بعض هذه الأموال".