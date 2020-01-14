ابنة قاسم سليماني تفاجئ متابعيها بـ"صورة مؤثرة" وتعليق باللغة العربية

فاجأت زينب سليماني، ابنة قائد "فيلق القدس" الراحل قاسم سليماني، الذي قتل بقصف أمريكي، الجميع، وأعلنت تدشين صفحة على تطبيق "إنستغرام".

ونشرت زينب سليماني، على صفحتها الجديدة، التي بلغ عدد متابعيها أكثر من 24 ألف متابع، صورة ليد والدها القتيل وخاتم إصبعه الشهير، التي أخذت بعد لحظات من مقتله خلال القصف الذي استهدف سيارته في العاصمة العراقية بغداد.

وعلقت باللغة العربية: "ما رأیت إلا جمیلا".

View this post on Instagram ما رأیتُ الّا جمیلاً A post shared by زینب سلیمانی| Zeinab Soleimany (@zeinab___soleimany) on Jan 13, 2020 at 9:07am PST

وكانت زينب، قد وجهت، خلال خطبة الجمعة في مدينة كرمان، رسالة باللغة العربية للولايات المتحدة وإسرائيل وهي تحمل السلاح، متهمة أمريكا بممارسة "إرهاب الدولة"، ووعدتها بـ "يوم مظلم" كرد، وذكرت بمسيرة والدها التي دامت 40 عاما في خدمة إيران.