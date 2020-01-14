راتب مدير مؤسسة البريد الأوكرانية السنوي يفوق راتب ترامب

فبحسب وسائل الإعلام الأوكرانية، فإن راتب المدير العام لمؤسسة البريد الأوكرانية، المعروفة باسم "أوكرابوشتا"، إيغور سيمليانسكي، أعلى بـ2,3 مرة من راتب الرئيس الأمريكي السنوي.

حيث سيتقاضى سيمليانسكي، راتبا شهريا يصل لـ1,9 مليون هريفنا، ليصل سنويا مجموع ماسيتقاضاه لنحو 22,8 مليون هريفنا، أي مايعادل 951,2 ألف دولار سنويا، في الوقت الذي يحصل فيه ترامب على راتب سنوي يقدر بـ400 ألف دولار.

وبحسب موقع Страна.ua الأوكراني، سيحصل سيمليانسكي، على راتب سنوي يفوق ما يحصل عليه الرئيس الأمركي دونالد ترامب، بمقدار 2,37 مرة.

يذكر بأن الحد الأدنى للأجور في أوكرانيا ارتفع في عام 2019 بمقدار طفيف بأكثر من 10 في المئة، ليصل لـ4173 هيرفنا أي مايعادل نحو 180 دولارا، في الوقت الذي كان فيه 3723 هريفنا (160 دولار) في عام 2018.

في الوقت نفسه، ووفقا لدائرة الإحصاء الحكومية الأوكرانية، كان متوسط ​​الراتب في البلاد بحلول نهاية العام حوالي 10.7 ألف هريفنا (460 دولارا).

وفي العاصمة كييف كان متوسط ​​الراتب حوالي 16 ألف هريفنا (670 دولار).

يذكر بأن 1 دولار أمريكي يعادل 23,94 هيرفنا.