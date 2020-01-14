العالم يحاول اللحاق بروسيا الحائزة على سلاح فائق السرعة

قال الجنرال جون هايتن الذي تم تعيينه مؤخرا نائبا لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، في تصريح لموقع وزارة الدفاع الأمريكية على الإنترنت إن جيشي روسيا والصين يشهدان تطويرا هائلا.

وشدد الجنرال هايتن على ضرورة أن يتطور الجيش الأمريكي بنفس السرعة لكيلا تسير الولايات المتحدة خلف روسيا والصين على طريق تطوير الجيش.

وبحسب الجنرال هايتن فإن الجيش الأمريكي يسير اليوم في الطليعة في غالبية النواحي، ولكنه سيفقد تفوقه إذا "سار العدو أسرع".

وقالت جريدة إلكترونية روسية إن تخوفات الجنرال الأمريكي في محلها. فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019 أن دول العالم الرئيسية تضطر اليوم إلى اللحاق بروسيا التي تملك سلاحا سريعا جدا تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت.

وفي تقدير بعض الخبراء تحتاج الولايات المتحدة إلى سنوات لصنع "سلاح فرط صوتي".