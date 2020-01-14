لافروف: اغتيال سليماني هو ذروة الأعمال الأمريكية غير المشروعة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اغتيال سليماني هو ذروة الأعمال الأمريكية غير المشروعة وتجاوز كل الأطر القانونية والإنسانية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفى مشترك عقب محادثاته مع نظيره السريلانكى دينيش جوناديفاردن "بالطبع، تتويج أعمال واشنطن غير القانونية كان اغتيال قاسم سليماني، الممثل الرسمي للحكومة الإيرانية، الذي كان في زيارة رسمية لبلد مجاور، في العراق وهذا بالطبع، يتجاوز كل الحدود القانونية والبشرية الدولية".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

ويوم 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم حوالي 1500 جندي أمريكي.