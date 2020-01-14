لافروف: موسكو تأمل أن تبدأ جميع الأطراف المعنية حوارا لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمل بلاده أن تبدأ جميع الأطراف المعنية حوارا لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج.

كولومبو (سريلانكا)- سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره السريلانكي، اليوم الثلاثاء: "من مصلحتنا المشتركة إنشاء نوع من بناء الثقة في منطقة الخليج والمنطقة ككل، وهو ما تضمنه المقترح الذي قدمناه مرة أخرى في مؤتمر خاص في موسكو في شهر أيلول/ سبتمبر، ويهدف إلى البدء في تشكيل نظام أمن جماعي في منطقة الخليج الفارسي وما حولها".

وتابع لافروف "نأمل أن تبدأ جميع الأطراف المعنية مناقشة سبل تخفيف التصعيد والتوترات لإقامة علاقات حسن جوار طبيعية".

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تشهد المنطقة توترا على خلفية هجمات ضد ناقلات نفط، وضربات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية، وقد ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران، التي نفت أي دور لها.