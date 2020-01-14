صاعقة تضرب سحابة رماد بركان في الفلبين... فيديو

أطلق بركان تال سحبا من الرماد في مدينة مانيلا وحذر خبراء الزلازل من احتمال ثوارنه في أي وقت وحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وتم تصوير فيديو لثوران بركان تال، الذي أستيقظ في الفلبين مؤخرا، ويظهر على شريط الفيديو ارتفاع عمود ضخم من الرماد.

"ويظهر أيضا كيف ضربت صاعقة سحابة الرماد التي تشكلت نتيجة ثورانه، ونشر الفيديو على "انستغرام.

يذكر أنه، بسبب استيقاظ البركان، تم إخلاء ثلاث قرى تقع بجواره. داخل دائرة نصف قطرها 14 كم، تم إخراج جميع الناس على وجه السرعة. وفقا لوسائل الإعلام المحلية، لا توجد خسائر من الثوران. وفقًا للخبراء، زاد نشاط البركان بشكل كبير مع حلول عام 2020.