صاعقة تضرب سحابة رماد بركان في الفلبين... فيديو

وتم تصوير فيديو لثوران بركان تال، الذي أستيقظ في الفلبين مؤخرا، ويظهر على شريط الفيديو ارتفاع عمود ضخم من الرماد.
"ويظهر أيضا كيف ضربت صاعقة سحابة الرماد التي تشكلت نتيجة ثورانه، ونشر الفيديو على "انستغرام.
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Majestic yet so scary. #TAALVOLCANO #taalvolcanoeruption BANGON PILIPINAS 💯 #ctto📷
يذكر أنه، بسبب استيقاظ البركان، تم إخلاء ثلاث قرى تقع بجواره. داخل دائرة نصف قطرها 14 كم، تم إخراج جميع الناس على وجه السرعة. وفقا لوسائل الإعلام المحلية، لا توجد خسائر من الثوران. وفقًا للخبراء، زاد نشاط البركان بشكل كبير مع حلول عام 2020.
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