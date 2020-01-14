وكالة: إيران تعتقل نحو 30 شخصا في احتجاجات تتعلق بتحطم الطائرة الأوكرانية

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن "السلطات اعتقلت نحو 30 محتجا نزلوا إلى الشوارع بعدما أقرت طهران بإسقاط طائرة أوكرانية بطريق الخطأ".

ونسبت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إلى المتحدث غلام حسين إسماعيلي قوله "اعتقل نحو 30 شخصا لمشاركتهم في تجمعات غير قانونية... نتحلى بالتسامح إزاء التجمعات القانونية".

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ، صباح الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران متوجهة إلى كييف.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في مؤتمر صحافي السبت الماضي، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن "واشنطن تتحمل مسؤولية جزئية عن كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية بتصعيدها حالة التوتر بالمنطقة وتهديداتها لنا واغتيالها للقائد السابق بالحرس الثوري قاسم سليماني.