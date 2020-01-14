وكالة: مقتل 57 شخصا بانهيارات جليدية في كشمير

قتل 57 شخصا على الأقل، فيما اعتبر آخرون في عداد المفقودين، بعد انهيارات جليدية في كشمير، خلال الأربع والعشرين الساعة الأخيرة.

وحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤولان حكوميان كبيران إن "57 شخصا على الأقل قتلوا واعتبر آخرون في عداد المفقودين بعد انهيارات جليدية في الجزء الخاضع لباكستان من كشمير خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة".

وأضاف المسؤولان أن "العديد من القرويين تقطعت بهم السبل وسط الانهيارات الجليدية في منطقة وادي نيلوم بعد أمطار غزيرة تسببت أيضا في انهيارات أرضية".

وقال أحد المسؤولين إن "هناك العديد من البلاغات عن مفقودين ومن يخشى أن يكونوا قتلوا، وجهود الإنقاذ ما زالت جارية".