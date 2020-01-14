تعليق ناري من أردوغان على عدم توقيع حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أردوغان: حفتر رفض التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وهرب من موسكو

أردوغان: "حفتر الانقلابي فر هاربا" من موسكو بعد محادثات وقف إطلاق النار

أردوغان: تركيا لن تتوانى عن تلقين "حفتر الانقلابي" درسا إذا واصل الهجوم على الحكومة والشعب في ليبيا

أردوغان: مسؤولية توقيع حفتر على اتفاقية وقف إطلاق النار تقع على بوتين وفريقه من الآن فصاعدا

أردوغان: المباحثات في موسكو إيجابية من حيث كشف الوجه الحقيقي لحفتر للعالم

يتبع...