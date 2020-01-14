أردوغان يهدد باستئناف العملية العسكرية في شرق الفرات السوري

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باستئناف العمليات العسكرية مجددا في شرق الفرات، في حال لم يلتزم الأكراد بوقف إطلاق النار.

وقال أردوغان، في كلمة له اليوم الثلاثاء، "سابقا كان النظام السوري يخترق وقف إطلاق النار ولكن حاليا الوضع مختلف"، مضيفا "منع أعمال العنف التي يمارسها النظام مسؤولية الجميع، وهذه المرة مصممون على إيقاف خروقاته في إدلب"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 14, 2020

​كما هدد أردوغان باستئناف العمليات العسكرية التركية شرق الفرات، وقال "سنطلق العملية العسكرية مجددا في حال لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار"، مضيفا "ندرك أن الخطر لم يزول من خلال إبعاد التنظيم الإرهابي عن حدودنا".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 14, 2020

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت عن توصل موسكو وأنقرة لاتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب السورية ابتداء من الأحد الماضي 12 من شهر يناير/ كانون الثاني.

وصرحت الوزارة في بيان "اتفقت تركيا وروسيا على تطبيق وقف لإطلاق النار في منطقة التصعيد في إدلب من أجل وقف الهجمات الجوية والبرية ومنع تدفقات الهجرة الجديدة والمساعدة في تطبيع الحياة. في هذا الصدد، سيتم الإعلان عن هدنة في 12 يناير من 00:01 "

هذا وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، بدء العمل بنظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ابتداء من الساعة 14:00 من يوم الخميس. وقال بورينكوف في إحاطة: "وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الجانب التركي، تم العمل بنظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب بدءا من الساعة 14:00 من يوم 9 كانون الثاني/ يناير الجاري".