اجتماع اللجنة العليا للجيش الإيراني... ماذا قالت عن الحرس الثوري وحادث الطائرة

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، إن الأجواء الإيرانية باتت حاليا أكثر أمنا لجميع الرحلات الجوية.

وأضاف، خلال اجتماع اللجنة العليا لقادة القوات المسلحة، أنه "بالتعاون بين الحرس الثوري والقوات المسلحة بقيادة سماحة القائد سندافع حتى آخر قطرة من دمائنا عن عزة واستقلال وأمن وازدهار الشعب الإيراني العظيم" بحسب موقع قناة "العالم" الإيرانية.

وأعرب موسوي عن تعازيه لعوائل الضحايا والشعب الإيراني الشريف جراء حادث سقوط الطائرة قائلا إن "هذا الحادث كان مؤلما جدا ومؤثرا بالنسبة للقوات المسلحة الذين هم يسهرون ويبذلون ما بوسعهم لحفظ أمن المواطنين".

كما أعرب عن شكره وتقديره لخطاب القائد العام للحرس الثوري الذي أدلى به أمام أعضاء مجلس الشورى الإسلامي الذي كان شاملا وواضحا ومبينا للحقائق.

وقال "نحن على ثقة أن الشعب الإيراني وعوائل الضحايا لن ينسوا بسبب خطأ بشري ما قدمه الحرس الثوري خلال أربعة عقود من إنجازات كبيرة في مجال حفظ الأمن".

وكان قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، قال إنه أبلغ السلطات في بلاده بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة قد تكون أصُيبت بصاروخ بالخطأ، إلا أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تلكأت في إعلان الخبر لوسائل الإعلام.

وذكر حاجي زادة، في مؤتمر صحفي، يوم السبت الماضي، "لقد أبلغت المسؤولين هاتفيًا صباح يوم الأربعاء بأننا قد نكون من أصاب الطائرة خطأ، والأمر بعد ذلك كان في عهده هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".