الخطوط الجوية الأوكرانية تمتنع عن تسيير رحلات جديدة إلى إيران

أعلن رئيس شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، يفغيني ديخني، وهي الشركة المالكة لطائرة بوينغ المدنية التي أسقطت في إيران، أنها لا تبحث إمكانية استئناف الرحلات إلى إيران.

كييف– سبوتنيك. وقال ديخني، في مقابلة مع صحيفة "ليفي بيريغ": "في الوقت الحالي لا نبحث حتى [إمكانية استئناف الرحلات إلى إيران]. إيران في الوقت الحالي مغلقة بالنسبة إلينا".

إلى ذلك، أقر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في مؤتمر صحافي السبت الماضي، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ، صباح الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران متوجهة إلى كييف.

وأسفر الحادث عن مصرع ركاب الطائرة الـ 167 من رعايا إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.