بوريل: من المهم الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران في ظل التصعيد الخطير الذي يحدث في الشرق الأوسط

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الهدف من تفعيل آلية تسوية المنازعات مع إيران، التي أعلنتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك اليوم، هو حل المشكلات المتعلقة بتطبيق الاتفاق النووي، وفق خطة العمل المشتركة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الآن أكثر من أي وقت مضى.

وقال بوريل، في بيان اليوم الثلاثاء "تلقيت اليوم رسالة من وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تشير فيها إلى مسألة تتعلق بتنفيذ التزامات إيران وفق خطة العمل الشاملة المشتركة، وتحيلها إلى اللجنة المشتركة لحلها من خلال آلية تسوية المنازعات".

وأَضاف بوريل "كمنسق للجنة المشتركة، سأعمل على الإشراف على عملية تسوية المنازعات"، مؤكدا أن "الهدف من هذه الآلية هو حل المشاكل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية وفق خطة العمل المشتركة".

وتابع بوريل "في ضوء التصعيد الخطير المستمر في الشرق الأوسط، أصبح الحفاظ على خطة العمل المشتركة الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى".

يتبع..