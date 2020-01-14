جونسون: أثق في أن العائلة المالكة ستحل مشكلاتها بعد قرار الأمير هاري

عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن العائلة المالكة ستتغلب على مشكلاتها بعدما منحت الملكة إليزابيث مباركة، على مضض، لقرار حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان التنحي عن واجباتهما الملكية.

فبعد اجتماع عائلي لبحث مستقبل هاري وزوجته، أصدرت الملكة بيانا نادرا وشخصيا على نحو كبير عبرت فيه عن موافقتها على الأمر قائلة إنه سيتم التوصل إلى قرارات نهائية قريبا.

وقال جونسون لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أنا من أشد المعجبين بالملكة بالتأكيد وبالعائلة المالكة بوصفها ثروة رائعة لبلادنا".

وتابع "أثق تماما أنهم سيحلون هذا الأمر وأعتقد أنهم سيتمكنون من حل هذا بسهولة أكبر دون أي تعليق خاص من جانبي على هذا الأمر".

واشتعل فتيل الأزمة الملكية عند إعلان هاري (35 عاما) وميغان (38 عاما) هذا الشهر أنهما يرغبان في تقليل التزاماتهما الملكية وقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية.

وقالت الملكة، البالغة من العمر 93 عاما، إن الزوجين سيدخلان في "فترة انتقالية" لتقاسم الوقت بين بريطانيا وكندا مع سعيهما وراء طريقة حياة أكثر استقلالية ووقف الاعتماد على المال العام.

وجرى الاتفاق على هذا بعد قمة عائلية عُقدت أمس الاثنين في منزل الملكة في ساندرينجهام بحضور هاري وشقيقه الأمير وليام، ووالده الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني.