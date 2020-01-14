القوات الألمانية تجري مداهمات لمواقع تشتبه بتخطيطها لهجمات إرهابية

تنفذ الشرطة الألمانية، الثلاثاء، مداهمات أمنية في أنحاء البلاد كافة ضد "أوساط إسلامية" يشتبه بأنها تخطط لاعتداءات في البلاد.

وأكدت النيابة العامة الألمانية في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر أن تلك "المداهمات" تستهدف "أشخاصاً من أصول شيشانية" مرتبطين بـ"أوساط إسلامية"، مشيرةً إلى أن "العمليات ما زالت جارية".

وقالت إن هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون لـ"عمل عنيف وخطير يضع الدولة في خطر".

Gemeinsame PM - Durchsuchungen im islamistischen Milieu in mehreren Bundesländern pic.twitter.com/5lKzzX1w7u — GenStA Berlin (@GStABerlin) January 14, 2020

وتجري العمليات في كل من العاصمة برلين ولايات براندبورع وتورينغن ورينانيا شمال فيستفاليا.

والسلطات الألمانية في حالة تأهب خشية من التهديد الجهادي الذي يخيم على البلاد منذ هجوم الشاحنة على سوق للميلاد في برلين، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية وأسفر عن مقتل 12 شخصاً في كانون الأول/ديسمبر.

ووفقا لبيانات المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية، فإن السلطات منذ ذلك الحين، من إحباط تسع محاولات للقيام بهجمات مماثلة، بينها هجومان في نوفمبر /تشرين الثاني2019.