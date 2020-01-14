موجة الصقيع تقتل 83 شخصا في باكستان

قالت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الثلاثاء، إن الطقس الشتائي القاسي أودى بحياة 83 شخصًا على الأقل في أنحاء متفرقة من البلاد، لكن تم تسجيل أغلب حالات الوفاة في المناطق الجبلية في كشمير.

موسكو- سبوتنيك. ارتفع عدد القتلى في البلاد بأكثر من الضعف منذ تم تسجيل 41 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في وقت سابق، وفقًا لتقديرات نشرتها قناة "جيو تي في" الباكستانية، وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث قولها إن 55 شخصًا ماتوا في الجزء الذي تديره باكستان من إقليم كشمير.

وتم انتشال 49 جثة من تحت أنقاض المباني المنهارة في مدينة مظفر آباد، فيما تقطعت السبل بمئات الأشخاص خلال الليل بعدما هبت عاصفة ثلجية ضخمة على مقاطعة بلوشستان الشمالية الغربية، حيث انخفضت الحرارة إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر.

وشهد إقليم كشمير طقسًا جامحًا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية تسببت في انهيارات جليدية كبيرة، مخلفة عددًا كبيرًا من القتلى والمفقودين بحسب المسؤولين، الذين أكدوا أن عمليات البحث تجري على قدم وساق لإنقاذ العالقين.

وسجلت بلدان مجاورة بما في ذلك الهند حالات وفاة منذ بداية هذا الشتاء، فيما وصفها خبراء الطقس بأنها ثاني أشد موجة برد تجتاح منطقة غرب الهند وشمالها منذ أكثر من قرن من الزمان.