تسجيل
16:37 14 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم الحركة الشعبية المعارضة رياك مشار في الخرطوم

    رياك مشار يلتقي سيلفا كير لبحث القضايا العالقة ضمن مساعي السلام

    © REUTERS /
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/103337/69/1033376983.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202001141044057906-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/

    وصل زعيم المعارضة في جنوب السودان، رياك مشار، اليوم الثلاثاء، إلى عاصمة البلاد، جوبا، للقاء الرئيس سلفا كير ميارديت لبحث القضايا العالقة في سبيل إحلال السلام.

    القاهرة- سبوتنيك. وقال راديو "ميرايا"، التابع للأمم المتحدة ويختص بأخبار جنوب السودان، إن زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، ريك مشار، وصل إلى جوبا ويعقد اجتماعا مع الرئيس سلفا كير".

    رئيس جنوب السودان سلفا كير
    © AFP 2019 / ZACHARIAS ABUBEKER
    جنوب السودان... سلفا كير ومشار يتفقان على تشكيل حكومة وحدة
    وتابع أن "اللقاء المنعقد خلف الأبواب المغلقة بالقصر الرئاسي يحضره نائب رئيس جنوب أفريقيا، ديفيد مابوزا، ونائب رئيس المجلس السيادي بالسودان، محمد حمدان دقلو".

    وفي سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان، اتفاق السلام النهائي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول "إيقاد".

    ونص الاتفاق على فترة ما قبل انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

    لكن مرت 8 أشهر دون الانتهاء من بعض تلك المهام، مثل الترتيبات الأمنية ومسألة عدد الولايات وحدودها، لتتفق الأطراف مجددا، في مايو/ أيار الماضي، على تمديد تلك الفترة 6 أشهر إضافية، تنتهي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن يتم التمديد مجددا لمدة 100 يوم إضافية.

    وأعلن كير، الشهر الماضي، التوصل لاتفاق مع  مشار على تشكيل حكومة وحدة انتقالية وطنية، والإسراع بتطبيق ما تم التوصل إليه من الترتيبات الأمنية، وتأسيس صندوق دعم إنساني لمساعدة المشردين واللاجئين. فيما أكد مشار أنه اتفق مع رئيس جنوب السودان على الإسراع بإعادة الأمن إلى البلاد، ونقل المسلحين لأماكن تجمعات الجيش، لتشكيل جيش موحد.

    وانفصل الجنوب عن الشمال بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005، أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في كانون الثاني/ يناير 2011، صوّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق الـ98 بالمئة لصالح الانفصال.

    وعانت دولة جنوب السودان من فوضى في كانون الأول/ديسمبر عام 2013، عندما تحول خلاف سياسي بين سلفا كير ونائبه ريك مشار إلى صراع مسلح طغت معه مشكلات عرقية على السطح من جديد.

    انظر أيضا:

    موسكو تعترض على تهديد واشنطن بتشديد العقوبات على جنوب السودان
    واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين من جنوب السودان
    جنوب السودان... سلفا كير ومشار يتفقان على تشكيل حكومة وحدة
    رسالة غير مألوفة في يوم عيد الميلاد...البابا فرنسيس وزعيمان دينيان يبعثون مناشدة لقادة جنوب السودان
    أمريكا تفرض عقوبات على النائب الأول لرئيس جنوب السودان
    الكلمات الدلالية:
    سيلفا كير, جنوب السودان, رياك مشار
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أول ظاهرة فلكية في عام 2020 - خسوف القمر في كراسنويارسك الروسية، 10 يناير 2020
    أول ظاهرة فلكية لهذا العقد... خسوف القمر يتزامن مع "قمر الذئب"
    هل تنجح المفاوضات بين حكومة الوفاق والجيش الييبي؟
    هل تنجح المفاوضات بين حكومة الوفاق والجيش الليبي؟
    إنفوجراف... من هو سطان عمان الجديد هيثم بن طارق
    من هو سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك