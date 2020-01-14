المدعي العام الإيراني يعلن أن التحقيق في كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية سيستغرق وقتا

أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، أن التحقيق في كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية، التي سقطت بصاروخ إيراني الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل 176 شخصًا من جنسيات مختلفة، سيستغرق وقتا بسبب تعقيد الموضوع.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إرنا"، عن منتظري، اليوم الثلاثاء، قوله إن "القضاء باشر فورا التحقيقات في حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية، لكن بسبب تعقيد الموضوع سوف يستغرق الأمر المزيد من الوقت".

وأضاف "تحتاج هذه الحادثة [سقوط الطائرة الأوكرانية] إلى النظر فيها من الناحية القانونية والتقنية بشكل دقيق".

وفي وقت سابق، أصدر المدعي العام الإيراني، بيانا حول الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من مطار الخوميني في طهران.

وأوعز منتظري، أوعز إلى المدعي العسكري لتحديد العناصر المسببة لحادث سقوط الطائرة الأوكرانية على الفور.

وذكر البيان أنه "في ضوء البيان الصادر عن الأركان العامة للقوات المسلحة حول الحادث المؤسف لسقوط طائرة الركاب الأوكرانية، صباح الأربعاء الماضي، في ضواحي طهران وأسفر عن مصرع العديد من مواطنينا الأعزاء وغير الإيرانيين، فإننا إذ نعرب عن الحزن العميق لهذه الحادثة الأليمة وتقديم المواساة لذوي هؤلاء الأعزاء المفجوعين، نؤكد ضرورة البت في هذه القضية بالسرعة والدقة والاهتمام اللازم وإنجاز التحقيقات الكاملة لتحديد جميع الأسباب والعناصر المسببة لهذه الحادثة وإعلامنا بالنتيجة من أجل المتابعات اللاحقة".

يذكر أن طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 قد سقطت بعد دقائق من إقلاعها، صباح الأربعاء الماضي، من مطار "الإمام الخميني" جنوب غربي العاصمة طهران، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصا وغالبيتهم إيرانيين والطاقم المؤلف من 9 أفراد، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية يوم السبت، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بأن الطائرة أسقطت بصاروخ أطلقه الدفاع الجوي إثر خطأ بشري غير متعمد.