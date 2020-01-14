رئيس الوزراء السوري: ستظل ذكرى سليماني خالدة في أذهان الشعب السوري

أعلن رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، أن خطوة إيران في تحمل مسؤولية حادث تحطم الطائرة الأوكرانية تُظهر الحكمة والأمانة لدى مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقدم خميس، خلال لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء في طهران، تعازيه للرئيس باستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني، وقال إن استشهاد القائد سليماني كان مصابا كبيرا للشعوب الحرة في العالم، كما نقلت وكالة "فارس".

وتابع رئيس الوزراء السوري "شجاعة وبطولة الشهيد السليماني لا توصف، وستظل ذكراه خالدة دوما في أذهان الشعب السوري، لأن لسليماني حقا عظيما على المقاومة في المنطقة".

وقال عماد خميس إن الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدة الأمريكية انتقاما لاغتيال القائد سليماني حمل رسالة واضحة إلى حكومات وشعوب المنطقة والعالم مؤكدا أن هذه الخطوة برهنت للأعداء أنه لامكان أبدا بعد الآن للاستكبار في هذه المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء السوري أن المقاومة والجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب في المنطقة ستستمر، وقال إن وجود الأمريكيين في سوريا هو مصداق بارز للاحتلال، ونعتقد أنه يجب على جميع الدول والحكومات الصمود بوجه التواجد الأمريكي غير المشروع في المنطقة.

كما أعرب عن تعازيه لوفاة عدد من الإيرانيين في تحطم الطائرة الأوكرانية، قائلا إن خطوة إيران في تحمل مسؤولية هذا الحادث تٌظهر الحكمة والأمانة بين مسؤولي الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأضاف خميس أن الشعب السوري يقدر دائما دعم إخوانه الإيرانيين، مشددا على ضرورة بذل الجهود لتطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية. وقال إن إيران لها الأولوية حتما في عملية إعادة إعمار سوريا، ونحن ندعو الشركات والقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع السورية.