داخل قواعد عسكرية إسرائيلية… الأمطار تتسبب في أضرار جسيمة

كشفت قناة عبرية النقاب عن تضرر عدد من الطائرات العسكرية جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس الاثنين، أن 8 من الطائرات العسكرية الإسرائيلية تضررت الأسبوع الماضي عندما غمرت الأمطار الغزيرة مرابضها.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، مساء أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن تصل تكلفة التصليح إلى عشرات الملايين من الشواكل، بعد حالة تضرر واضحة للطائرات العسكرية في قواعدها.

ونوه الموقع إلى أنه سيتم إصلاحها، على أن تعود إلى التحليق في الأيام المقبلة. وشهدت إسرائيل، الأسبوع الماضي، سيولا كبيرة على طول الساحل وفي صحراء النقب.

وأوضحت القناة العبرية الـ"12" أن قاعدة "حتسور" الجوية بجنوب إسرائيل، تعرضت لضربة قوية جراء عاصفة مطرية، حيث غمرت السيول مجاري المياه، ما أدى إلى إرسال كميات هائلة من مياه الأمطار نحو مرابض الطائرات المغطاة، حيث تم تخزين الطائرات المقاتلة.

ونشرت القناة على موقعها الإلكتروني صورة لإحدى الطائرات، وهي طائرة مقاتلة من طراز "إف-16"، في حظيرة غمرتها المياه.