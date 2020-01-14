لافروف يهنئ نظيره النمساوي الجديد ويعرب عن تطلعه لتعاون إيجابي بين البلدين

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه إلى مواصلة التفاعل الإيجابي مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالينبرغ.

موسكو - سبوتنيك . وتم تعيين شالينبرغ في منصب وزير الخارجية النمساوي، يوم 7 يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاء في برقية لافروف لتهنئة نظيره النمساوي: "تقدر روسيا تقديراً عالياً الطبيعة القائمة للعلاقات مع النمسا، التي لها تقليد عريق، والتي بنيت بروح من الاحترام المتبادل والثقة، والرغبة المتبادلة لتعزيز حسن الجوار بغض الطرف عن الوضع السياسي".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "وأتطلع إلى مواصلة التعاون الإيجابي الراسخ بين وزارتي الخارجية لكل من روسيا والنمسا، سواء في الشكل الثنائي أو على مستوى المحافل الدولية. وسأكون سعيدا بلقاءاتنا الجديدة".

وتم تسليم برقية التهنئة لوزير الخارجية النمساوية الجديد من الوزير الروسي عبر السفارة الروسية.

وأدت الحكومة النمساوية الجديدة، برئاسة المستشار سيباستيان كورتيس، اليمين الدستورية، في 7 يناير/كانون الثاني.